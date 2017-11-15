СМИ: Вентура получит 866 тысяч евро за увольнение из сборной Италии

Джампьеро Вентура получит 866 тысяч евро за увольнение с поста наставника сборной Италии, сообщает Football Italia. Зарплата специалиста составляет 1,3 миллиона евро в год, до истечения срока соглашения оставалось еще 8 месяцев. Сам тренер отказался уходить в отставку и был уволен со своего поста.

Вентура принял сборную Италии после Euro-2016 и не смог выйти с ней в финальную стадию ЧМ-2018. В стыковых матчах итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.