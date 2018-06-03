СМИ: Ведущие немецкие политики пока не планируют посещать ЧМ-2018

Ведущие политики Германии на данный момент не планируют поездку в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает DW со ссылкой на Bild am Sonntag.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле ответил на соответствующий запрос отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел страны Хайко Маса и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца.

Пока неизвестно, приедет ли в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. Ее представитель заявила, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая". В то же время Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии, традиционно отвечающий и за спорт, рассказал о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Также были опубликованы результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов немцев высказались против.

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