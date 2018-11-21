СМИ: в Великобритании больше проявления расизма, чем в России

Английская антидискриминационная кампания Kick It Out совместно с приложением Forza Football провела исследование, по итогам которого стало известно, что болельщики в России сталкиваются с расизмом реже болельщиков в Великобритании, информирует Sky Sports.

В специальном опросе приняли участие 27 тысяч болельщиков в 38 странах мира. Как отмечается, свидетелями проявления расизма в России становились 41 процент опрошенных. Лучше только в Голландии. Там 38 процентов болельщиков сталкивались с расизмом.

Худшими странами по результатам опроса стали Перу и Коста-Рика. В этих странах 77 процентов зрителей сталкивались с расизмом.

В Великобритании цифра составляет около 50 процентов. Это ниже среднего показателя по остальным странам, который составляет около 54 процента.