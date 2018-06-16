СМИ: в Москве болельщика из Нигерии сбросили со второго этажа за пьяный дебош

Жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова в Москве выбросили из окна второго этажа болельщика из Нигерии, сообщает телеграм-канал Mash. 26-летний Толуопе Акинди приехал в Россию на матчи чемпионата мира-2018. Отмечается, что он слишком много выпил, вылез на козырек подъезда, стал танцевать и громко петь песни.

Жильцы просили нигерийца угомониться, но он проигнорировал их просьбы. Один из них столкнул болельщика. Тот упал с высоты второго этажа и был госпитализирован с переломом обеих пяток.

Нигерия проведет перый матч на ЧМ-2018 сегодня против Хорватии. Игра состоится в Калининграде, начало - в 22.00 по московскому времени.

Также нигерийцам предстоят встречи с Исландией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).

Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское)

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