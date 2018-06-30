СМИ: В Египте проверят данные о растратах госсредств сборной во время ЧМ-2018

Прокуратура Египта проверяет информацию о растратах государственных средств во время пребывания национальной команды на чемпионате мира в России, утверждает газета "Гумхурия".

- Генеральный прокурор Набиль Садек поручил провести расследование по запросу депутата Мухаммеда ан-Нимра, утверждающего, что глава Федерации футбола Египта и ее члены причастны к крупным растратам государственных средств. В запросе утверждается, что указанные лица присвоили порядка 1,8 миллиона долларов, выделенного на проживание сборной во время чемпионата мира, - пишет газета.

Напомним, сборная Египта проиграла все три матча в группе и заняла последнее место.

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