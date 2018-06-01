20:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

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Несколько украинских комментаторов отказались от предложения работать на матчах ЧМ-2018. Матчи турнира будет транслировать телеканал "Интер".

Как информирует Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.

- Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время, - сказал комментатор Денис Босянок.

По данным сайта, несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/wc2018/ya-luchshe-pojdu-zakryvat-inter-chem-tuda-rabotat/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Я готов, куда отправлять резюме? Я так откоментю, что всей Украине понравится. Ну окромя наймитов во власти, но на них плевать.

20:25

Contr

Бабы с возу...

20:17

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