СМИ: судья матча Марокко – Португалия Гейгер отрицает, что просил у Роналду футболку

Американский судья Марк Гейгер категорически отрицает, что якобы просил футболку у нападающего Португалии Криштиану Роналду во время матча чемпионата мира с Марокко, сообщает ВВС со ссылкой на ФИФА.

Напомним, после матча между этими сборными, который прошел во вторник 20 июня и завершился минимальной победой португальцев, полузащитник Марокко Нордин Амрабат заявил, что слышал от защитника соперника Пепе, будто Гейгер попросил у Роналду футболку.

По данным издания, ФИФА однозначно осуждает заявления полузащитника и утверждает, что американский судья во время матча действовал образцово и профессионально.

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