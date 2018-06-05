10:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: сотни екатеринбуржцев останутся без газа на время ЧМ-2018

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Жители жилищно-строительного кооператива "Западный" в Екатеринбурге на месяц останутся без газа, сообщает "Екатеринбург онлайн". Подача газа будет приостановлена из-за чемпионата мира-2018. Жильцм объяснили, что пожить без газа им придется из-за указа президента и правил безопасности, по которым на территориях, где действуют усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018, должны быть приостановлены опасные производства.

– К нам пришёл документ от Ростехнадзора: газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить. Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять, – сказал председатель кооператива "Очеретина, 11" Владимир Михеев.

Действие этого предписания распространяется на 14 жилых домов. По словам председателя, газопровод не будет простаивать без дела. Месяц вынужденного перерыва потратят на обслуживание и на подготовку газовой инфраструктуры к зиме.

Ростехнадзор комментариев на эту тему еще не давал.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет Уругвай (15 июня), Франция Перу (21 июня), Япония Сенегал (24 июня) и Мексика Швеция (27 июня).

Полный календарь чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-55369941.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

нужно было билетов пачку покупать, тогда бы газ не отключили.

10:58

клад555

Совсем сбрендили!

10:52

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