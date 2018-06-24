17:06 24 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ сообщили о желании Салаха уйти из сборной Египта

Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Обсудить
20

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает вариант ухода из сборной Египта, утверждает CNN. Игрок остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.

В СМИ широко освещалось присвоение Салаху звания почетного гражданина Чеченской республики. По мнению звезды "фараонов", он должен ассоциироваться исключительно с футболом.

Из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), Салах пропустил стартовый матч ЧМ-2018 против Уругвая (0:1). В игре с Россией (1:3) он забил гол с пенальти, но египтяне уже лишились шансов на выход в плей-офф. В заключительном туре Египет сыграет с командой Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия- Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
Свежие новости о чемпионате мира по футболу
 

Обсудить
20
Материалы других СМИ
Загрузка...