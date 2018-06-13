СМИ: Сидибе может пропустить чемпионат мира-2018

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе может пропустить чемпионат мира-2018, утверждает L'Equipe. Игрока беспокоят боли в правом колене. 25-летний француз из-за проблем с мениском в концовке прошлого сезона пропустил несколько матчей.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Французы сыграют в группе со сборными Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, стадион "Лужники").

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