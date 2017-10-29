СМИ: Семин и Газзаев могут возглавить сборную Азербайджана

Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев назвал претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Ими стали наставник "Локомотива" Юрий Семин и экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

На этой неделе Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018.

- Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов, - цитирует azerisport.com Туаева. - Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.

Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в "Габале" и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу.