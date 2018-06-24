СМИ: Сборную Швеции разозлило поведение менеджера Немецкого футбольного союза и пресс-секретаря

Причиной скандала после матча ЧМ-2018 Швеция - Германия (2:1) стало поведение менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ули Фойгта, сообщает Bild.

Сообщается, что после того, как немецкая команда вырвала победу в конце матча, Бехлау и Фойгт трясли кулаками, ликуя, и вызывающе, по мнению шведов, хлопали в ладоши. Это и вызвало гневную реакцию сборной Швеции. Немецкий футбольный союз извинился за поведение своих представителей. Георг Бехлау занимается организацией поездок и перелетов команды.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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