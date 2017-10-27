11:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Сборная Испании на чемпионате мира-2018 будет жить на базе "Краснодара"

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Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира-2018. Как сообщает Marca, испанцы будут жить на базе "Краснодара".

Напомним, что Испания вышла на чемпионат мира с первого места группы G.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Очень "удобно",жить на базе в Краснодаре,а на игры летать оттуда в Калининград.

12:10