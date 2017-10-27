СМИ: Сборная Испании на чемпионате мира-2018 будет жить на базе "Краснодара"

Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира-2018. Как сообщает Marca, испанцы будут жить на базе "Краснодара".
Напомним, что Испания вышла на чемпионат мира с первого места группы G.
Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира-2018. Как сообщает Marca, испанцы будут жить на базе "Краснодара".
Напомним, что Испания вышла на чемпионат мира с первого места группы G.
Очень плохой мальчик
Очень "удобно",жить на базе в Краснодаре,а на игры летать оттуда в Калининград.
12:10