СМИ: сборная Германии во время ЧМ-2018 раскололись на два лагеря

Разное происхождение и отличия в образе жизни привели сборную Германии на два лагеря во время чемпионата мира-2018, утверждает Spiegel. По информации источника, в одну "группировку" вошли в большей степени игроки с иностранными корнями, среди которых были Жером Боатенг, Месут Езил и Илкай Гюндоган, во вторую – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и ряд других футболистов.

Издание утверждает, что первые отдают предпочтение рэп-музыке, дорогим украшениям и спортивным автомобилям, тогда как вторые являются сторонниками более скромного и спокойного образа жизни. Один лагерь получил от противоположного название "канакен" (ругательное обозначение мигрантов в Германии. – Прим. "СЭ"), второй – "картошка" (так турки с насмешкой называют немцев. – Прим. "СЭ").

По данным источника, во время турнира в России Мюллер часто пародировал и издевался над поведением представителей другого лагеря. Еще одной из причин конфликта стало недовольство футболистов решением главного тренера бундестим Йоахима Лева по составу на ЧМ-2018. Игроков с иностранными корнями не устраивал отказ от услуг нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, "типичных немцев" – невызов форварда "Баварии" Сандро Вагнера.

Напомним, на чемпионате мира сборная Германии не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.