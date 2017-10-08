СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб на ЧМ-2018

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 уделит особое внимание вопросам информационной безопасности, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники. По данным портала, сборная обеспокоена тем, что в гостиничных номерах спецслужбы могут установить прослушивающие устройства и разведать информацию о тактике команды.
Сборная Англии якобы планирует привезти с собой на чемпионат мира группу специалистов, которые будут проверять тренировочные комплексы и гостиницы на предмет "жучков". Аналогичные меры готова принять сборная Уэльса, если пройдет на ЧМ-2018.
Кроме того, англичане наймут частных охранников, чтобы избежать столкновений с российскими хулиганами.
Напомним, что Англия досрочно оформила выход в финальную стадию ЧМ-2018.
Андрей Пашко
Сидите дома, епт! ©
23:12
Поребрик Юнайтед
правильно опасываются, сбежат все из сборной за тосно играть и за ахмед
23:11
garik1
наконец то будет шанс получить полную инф. о британии )))))
23:10
Очень плохой мальчик
Если опасаются-пусть не едут, плакать никто не будет.
23:07