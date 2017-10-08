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22:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб на ЧМ-2018

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Сборная Англии на чемпионате мира-2018 уделит особое внимание вопросам информационной безопасности, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники. По данным портала, сборная обеспокоена тем, что в гостиничных номерах спецслужбы могут установить прослушивающие устройства и разведать информацию о тактике команды. 

Сборная Англии якобы планирует привезти с собой на чемпионат мира группу специалистов, которые будут проверять тренировочные комплексы и гостиницы на предмет "жучков". Аналогичные меры готова принять сборная Уэльса, если пройдет на ЧМ-2018.

Кроме того, англичане наймут частных охранников, чтобы избежать столкновений с российскими хулиганами.

Напомним, что Англия досрочно оформила выход в финальную стадию ЧМ-2018.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Андрей Пашко

Сидите дома, епт! ©

23:12

Поребрик Юнайтед

правильно опасываются, сбежат все из сборной за тосно играть и за ахмед

23:11

garik1

наконец то будет шанс получить полную инф. о британии )))))

23:10

Очень плохой мальчик

Если опасаются-пусть не едут, плакать никто не будет.

23:07