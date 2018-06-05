02:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Сане не попал в заявку из-за нежелания партнеров видеть его в команде


Тренерский штаб сборной Германии назвал окончательную заявку команды на ЧМ-2018. В нее не попал форвард Лерой Сане.

Как сообщает The Sun, тренерским штабом было принято такое решение, поскольку в последнее время Сане не выкладывался в матче за сборную на 100 процентов, и наставник команды Йоахим Лев посчитал, что включение Сане в заявку вызовет недовольство некоторых его партнеров.

 

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