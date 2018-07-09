СМИ: Сампаоли продолжит тренировать сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли продолжит работу в национальной команде, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира в России​, информирует Ole. Отмечается, что 58-летний специалист встретился с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией. После этого было принято решение оставить Сампаоли во главе команды, хотя изначальное желание было уволить тренера.

Таким образом, AFA не будет выплачивать неустойку тренеру в размере около 8 миллионов долларов. Теперь Сампаоли будет подбирать себе новый тренерский штаб, а также подыскивать игроков на замену Хавьеру Маскерано и Лукасу Билье, которые завершили карьеру в сборной.

Ранее в числе потенциальных претендентов на пост главного тренера сборной Аргентины назывались Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Матиас Альмейда ("Гвадалахара"), Марсело Галлардо ("Ривер Плейт") и Рикардо Гарека (сборная Перу).

Напомним, сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. В группе "альбиселесте" заняли второе место в группе, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).