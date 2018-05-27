СМИ: Салах пропустит матч против сборной Уругвая

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира-2018, сообщает Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на представителя национальной команды. "Фараоны" 15 июня в Екатеринбурге сыграют против Уругвая.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.

Отмечается, что прогноз по срокам восстановления Салаха сделан на основе предварительной оценки степени тяжести травмы игрока. Ранее министр спорта и молодежи Египта Халед Махмуд Абдель Азиз заявил, что на восстановление от повреждения у лидера сборной уйдет две недели.

Затем пресс-служба команды отметила, что после осмотра у Салаха было выявлено растяжение связок плечевого сустава. Медицинский штаб сборной Египта позитивно оценивает перспективы игрока выступить на мировом первенстве в России.

По информации издания, сейчас Салах вместе с "Ливерпулем" вернулся в Англию. Ему предстоит пройти повторный медицинский осмотр, на основании которого врачи назначат лечение. После этого форвард вылетит в Италию, где и присоединится к сборной Египта.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

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