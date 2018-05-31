СМИ: Салах приступит к полноценным тренировкам 10 июня

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах сможет приступить к тренировкам в общей группе 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на "Аль-Яум ас-Сабиа". Ранее президент Футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида завил, что 25-летний форвард успеет восстановиться к чемпионату мира в России.

Напомним, лидер "фараонов" получил травму плеча, неудачно упав, в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и был вынужден покинуть поле в первом тайме.

По данным издания, Салах прибудет в Каир в расположение египетской команды 8 июня, после чего вместе с партнерами отправится в Россию. Вылет национальной сборной запланирован на 10 июня.

Египтяне на чемпионате мира сыграют в группе А со сборными Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).

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