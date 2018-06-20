СМИ: Салах покинет сборную Египта до последнего матча на ЧМ-2018

Форвард сборной Египта Мохамед Салах не сыграет в последнем матче команды на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, сообщает Egypt Today. Причиной является конфликт с Федерацией футбола Египта.

Ранее в своем твиттере футболист опроверг наличие конфликта и заверил, что в команде хорошая атмосфера. Тем не менее, по данным издания, он настроен покинуть Россию еще до конца турнира. Президент Федерации Хани Абуреда все еще пытается убедить его изменить решение.

Ранее сообщалось, что футболисту не понравилось, как была организована подготовка команды к матчам чемпионата мира-2018.

В СМИ появилась информация, что Федерация футбола Египта (EFA) пригласила около сотни бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса на сборы команды, что мешало футболистам. Представители EFA просили Салаха не говорить в таком тоне, после чего лидер атак команды заперся в номере и ни с кем не общался несколько часов.

Сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2018. В стартовом матче против Уругвая, который футболист пропускал из-за травмы, египтяне уступили 0:1, а во вчерашней встрече проиграли России 1:3. Салах стал автором единственного мяча с пенальти.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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