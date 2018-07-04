СМИ: Россия отправила премьер-министру Великобритании новое приглашение на чемпионат мира

Россия направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй очередное приглашение посетить матчи чемпионата мира по футболу, а также отказаться от бойкота, сообщает The Guardian.

Приглашение было направлено после вчерашней победы национальной команды англичан в матче 1/8 чемпионата мира над Колумбией (1:1, по пен 4:3). Однако в британском правительстве отметили, что не намерены отказываться от бойкота и посещать матчи чемпионата мира. По данным издания, этого не случится даже в том случае, если сборная выйдет в финал турнира.

Напомним, Великобритания объявила бойкот чемпионата мира в России из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.