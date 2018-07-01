СМИ: Роналду в ближайшее время может объявить о завершении карьеры в сборной Португалии

Высока вероятность, что в самое ближайшее время 33-летний Криштиану Роналду объявит о завершении карьеры в сборной Португалии, утверждает NRK.

По данным источника, сам игрок планирует играть до 41 года, однако "он никогда не уточнял до какого возраста будет выступать за национальную команду".



NRK считает, что Роналду объявит о завершении карьеры в сборной со дня на день, так как он упустил последний шанс стать чемпионом мира. На мировом первенстве-2022 в Катаре португальцу будет уже 38 лет.

- Не буду сейчас говорить о своем будущем в сборной. Это я сделаю в другой раз, - цитирует NRK слова Роналду, которые он сказал после поражения от Уругвая (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2018. - Однако могу сказать, что я горжусь нашими усилиями на турнире в России, пусть вечер и очень тяжелый для нас.



Напомним, Роналду дебютировал за сборную в августе 2003 года, с тех пор забив 85 голов в 154 матчах.

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