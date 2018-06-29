СМИ: Путин пригласил Лукашенко посетить финал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить финал чемпионата мира, информирует белорусский телеканал СТВ.

- Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на финальный матч, а также на гала-концерт, который пройдет накануне, – отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что в пятницу по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России. В разговоре Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения чемпионата мира по футболу.

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