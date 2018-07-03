СМИ: Полиция обнаружила подозрительный объект на Никольской

Полиция частично перекрыла Никольскую улицу в Москве из-за найденного подозрительного объекта, сообщает Reuters. Черная сумка была оставлена в одном из магазинов на этой улице.

Сообщается, что сейчас с объектом работает полиция, в том числе используются полицейские собаки. Данных о содержимом сумки пока нет. Никольская стала популярным местом для болельщиков, которые следят за матчами ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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