00:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: Перу могут исключить из числа участников ЧМ-2018

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Сборная Перу может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, утверждает Libero. Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. В ФИФА всегда строго относятся к вмешательству государства в футбольные дела.

В итальянских СМИ распространилась информация, что в случае отстранения перуанцев их место займет сборная Италии. Причины такой замены не указываются. Напомним, что в отборочном турнире чемпионата мира-2018 в Южной Америке сборная Перу заняла пятое место, опередив Чили, Парагвай, Эквадор, Боливию и Венесуэлу. В межконтинентальных "стыках" подопеченые Рикардо Гареки оказались сильнее Новой Зеландии (0:0, 2:0).

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КОММЕНТАРИИ (8)
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crazysun78

если перу отстранят, мы разберем все стадионы!

00:48

maxscorp78

итальяшки жгут)))))

00:46

rob3906

zvovs ========================== Закон посмотри, недотёпа. В Перу подчинённость оформлена именно на законодательном уровне. Если же говорить о фактической зависимости спортивных федераций от своего правительства, то где её нет? Ты, дурачок, наверняка уверен, что за границей всё везде шоколадно?

00:43

Don

ErnstRadir, потому что выше остальных стоит по рейтингу

00:39

Arkadiy1976

да ну. Желтые новости

00:37

Thomas_Boy_

Позорище.

00:23

ErnstRadir

а с какой радости вместо них окажется Италия ?))) Новая Зеландия,ок,Чили,ок,но Италия тут каким боком !??

00:22

zvovs

"Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны".................... А в России не подконтрольна???? Охренеть.... никогда бы не догадался.... может я чё не так понял.... Чё серьёзно не подконтрольна????

00:19