СМИ: Перу могут исключить из числа участников ЧМ-2018

Сборная Перу может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, утверждает Libero. Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. В ФИФА всегда строго относятся к вмешательству государства в футбольные дела.

В итальянских СМИ распространилась информация, что в случае отстранения перуанцев их место займет сборная Италии. Причины такой замены не указываются. Напомним, что в отборочном турнире чемпионата мира-2018 в Южной Америке сборная Перу заняла пятое место, опередив Чили, Парагвай, Эквадор, Боливию и Венесуэлу. В межконтинентальных "стыках" подопеченые Рикардо Гареки оказались сильнее Новой Зеландии (0:0, 2:0).