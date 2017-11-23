СМИ: Перу могут исключить из числа участников ЧМ-2018

Сборная Перу может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, утверждает Libero. Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны. В ФИФА всегда строго относятся к вмешательству государства в футбольные дела.
В итальянских СМИ распространилась информация, что в случае отстранения перуанцев их место займет сборная Италии. Причины такой замены не указываются. Напомним, что в отборочном турнире чемпионата мира-2018 в Южной Америке сборная Перу заняла пятое место, опередив Чили, Парагвай, Эквадор, Боливию и Венесуэлу. В межконтинентальных "стыках" подопеченые Рикардо Гареки оказались сильнее Новой Зеландии (0:0, 2:0).
crazysun78
если перу отстранят, мы разберем все стадионы!
00:48
maxscorp78
итальяшки жгут)))))
00:46
rob3906
zvovs ========================== Закон посмотри, недотёпа. В Перу подчинённость оформлена именно на законодательном уровне. Если же говорить о фактической зависимости спортивных федераций от своего правительства, то где её нет? Ты, дурачок, наверняка уверен, что за границей всё везде шоколадно?
00:43
Don
ErnstRadir, потому что выше остальных стоит по рейтингу
00:39
Arkadiy1976
да ну. Желтые новости
00:37
Thomas_Boy_
Позорище.
00:23
ErnstRadir
а с какой радости вместо них окажется Италия ?))) Новая Зеландия,ок,Чили,ок,но Италия тут каким боком !??
00:22
zvovs
"Причиной стал закон, по которому национальная федерация футбола становится подконтрольной правительству страны".................... А в России не подконтрольна???? Охренеть.... никогда бы не догадался.... может я чё не так понял.... Чё серьёзно не подконтрольна????
00:19