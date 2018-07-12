СМИ: Памела Андерсон выходит замуж за защитника сборной Франции Рами

Известная модель Памела Андерсон согласилась стать женой защитника сборной Франции Адиля Рами, утверждает USA Today. На матче 1/2 финала чемпионата мира между Францией и Бельгией (1:0) 51-летняя Андерсон продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

С Рами она познакомилась на Каннском кинофестивале весной 2017 года. Сообщается, что Андерсон живет вместе с футболистом в его доме в Марселе.

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет против Хорватии (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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