СМИ: на подготовку стадиона "Санкт-Петербург" к ЧМ-2018 выделили еще 300 миллионов рублей

На подготовку стадиона в Санкт-Петербурге к чемпионату мира-2018 выделят еще 300 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Telegram-канал Mash. Средства выделят организаторы чемпионата мира. Они пойдут на выкатное поле. Сейчас его невозможно выкатить, потому что плита, которая необходима для этого, занят временным сооружением - медиацентром Кубка конфедераций-2017. Ранее стало известно, что в феврале на стадионе заменят поле.

По официальным данным, на строительство арены было потрачено порядка 43 миллиардов рублей. На ней состоялись три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017 Чили - Германия (0:1). Также на арене пройдут четыре игры группового турнира чемпионата мира-2018, включая встречу сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.