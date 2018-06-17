СМИ: на аргентинских фанатов с шестого этажа рухнул голый мужчина

Неизвестный мужчина выпал с шестого этажа дома на Васильевской улице в Москве и приземлился на трех аргентинских фанатов, сообщает МК. Инцидент произошел 16 июня около 10 вечера. Болельщики шли после матча чемпионата мира-2018 Аргентина - Исландия (1:1), и мужчина, на котором не было одежды, приземлился им на голову.

Как рассказали очевидцы, незадолго до падения в открытой оконной раме на шестом этаже видели юного парня. Он был без одежды и вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал. А потом потерял равновесие и упал.

Двое болельщиков и неизвестный мужчина были госпитализированы, выпавший из окна скончался в больницу а гости ЧМ-2018 пошли на поправку.

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