СМИ: Муслера провалил матч 1/4 финала ЧМ-2018 из-за смерти дяди и бабушки

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера потерял дядю и бабушку за несколько дней до матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Франции (0:2), сообщает The Sun.

По информации источника, именно по этой причине вратарь провел игру против европейцев столь невразумительно, допустив грубейшую ошибку при втором пропущенному мяче. Антуан Гризманн даже не стал праздновать то взятие ворот.

До матча с Францией Муслера пропустил всего один гол в четырех матчах ЧМ-2018.

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