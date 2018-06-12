СМИ: "Милан" будет просматривать Алексея Миранчука на ЧМ-2018

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли приедет в Москву на чемпионат мира, чтобы просмотреть полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Твиттер TheMilanBible. Функционер посетит матч-открытие турнира Россия – Саудовская Аравия.

– Мирабелли посетит матч Россия – Саудовская Аравия, где будет особо присматриваться к хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку, – утверждается в Твиттере TheMilanBible.

В минувшем сезоне Алексей Миранчук провел 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач.

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