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СМИ: "Милан" будет просматривать Алексея Миранчука на ЧМ-2018

Алексей МИРАНЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алексей МИРАНЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли приедет в Москву на чемпионат мира, чтобы просмотреть полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Твиттер TheMilanBible. Функционер посетит матч-открытие турнира Россия – Саудовская Аравия.

– Мирабелли посетит матч Россия – Саудовская Аравия, где будет особо присматриваться к хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку, – утверждается в Твиттере TheMilanBible.

В минувшем сезоне Алексей Миранчук провел 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач.

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