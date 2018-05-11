СМИ: МИД Германии уточняет ситуацию с запретом на въезд в Россию Зеппельту

Немецкие дипломаты проверяют информацию об отказе журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельтe, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, в аккредитации для освещения чемпионата мира-2018, информирует DPA.
Немцу отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.
В МИД Германии сообщили, что "проясняют обстоятельства ситуацию вокруг Зеппельта". В случае необходимости дипломаты готовы обратиться к российской стороне.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.
Зеппельт капут. Обличителя России не пускают на ЧМ //
"Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" Мнение Губерниева
maverick007
А зачем он тут нужен? Свои "гениальные" репортажи о допинге в России он может и дома наклепать. А то вдруг его собака бродячая укусит, он еще ФСБ обвинит в выведении специальных пород собак, которых натравливают на "свободных" и "объективных" журналистов.
00:29
der sad
хех, а вот и наказание за лжесвидетельство против России, так держать
23:54 11 мая
баламошка
Чё вы там уточняете-то, фрицы? Сейчас не 41-ый и вход закрыт! Никаких Зеппельтов нам не надо, оставляйте его у себя, пусть на родине воняет! Не хватало его ещё кормить задарма. Если не поняли, то отправьте официальное письмо баламошке, я вам объясню куда вам надо идти вслед за Зеппельтом, дам точные координаты широты и долготы.
23:50 11 мая
shpasic
обратятся к высланному дипломату?)
23:46 11 мая
Ралпачан Фляйшманъ
сейчас меркель позвонит кое кому, и аутисту сразу и визу дадут, и красный коврик постелят. после чего он снимет очередной бред и России предлжат или выступать под белым знаменем ссаного мока, либо вообще провести чемпионат без сборной РФ, заменив ее пендосами или хохлами.
23:45 11 мая