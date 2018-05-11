СМИ: МИД Германии уточняет ситуацию с запретом на въезд в Россию Зеппельту

Немецкие дипломаты проверяют информацию об отказе журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельтe, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, в аккредитации для освещения чемпионата мира-2018, информирует DPA.

Немцу отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

В МИД Германии сообщили, что "проясняют обстоятельства ситуацию вокруг Зеппельта". В случае необходимости дипломаты готовы обратиться к российской стороне.



Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

Зеппельт капут. Обличителя России не пускают на ЧМ //

"Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" Мнение Губерниева