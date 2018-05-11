23:29 11 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

СМИ: МИД Германии уточняет ситуацию с запретом на въезд в Россию Зеппельту

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Немецкие дипломаты проверяют информацию об отказе журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельтe, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, в аккредитации для освещения чемпионата мира-2018, информирует DPA.

Немцу отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

В МИД Германии сообщили, что "проясняют обстоятельства ситуацию вокруг Зеппельта". В случае необходимости дипломаты готовы обратиться к российской стороне.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

Зеппельт капут. Обличителя России не пускают на ЧМ // 
"Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" Мнение Губерниева

 

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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maverick007

А зачем он тут нужен? Свои "гениальные" репортажи о допинге в России он может и дома наклепать. А то вдруг его собака бродячая укусит, он еще ФСБ обвинит в выведении специальных пород собак, которых натравливают на "свободных" и "объективных" журналистов.

00:29

der sad

хех, а вот и наказание за лжесвидетельство против России, так держать

23:54 11 мая

баламошка

Чё вы там уточняете-то, фрицы? Сейчас не 41-ый и вход закрыт! Никаких Зеппельтов нам не надо, оставляйте его у себя, пусть на родине воняет! Не хватало его ещё кормить задарма. Если не поняли, то отправьте официальное письмо баламошке, я вам объясню куда вам надо идти вслед за Зеппельтом, дам точные координаты широты и долготы.

23:50 11 мая

shpasic

обратятся к высланному дипломату?)

23:46 11 мая

Ралпачан Фляйшманъ

сейчас меркель позвонит кое кому, и аутисту сразу и визу дадут, и красный коврик постелят. после чего он снимет очередной бред и России предлжат или выступать под белым знаменем ссаного мока, либо вообще провести чемпионат без сборной РФ, заменив ее пендосами или хохлами.

23:45 11 мая

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