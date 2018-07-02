СМИ: Лопетеги был уволен из сборной Испании по просьбе главы каталонской федерации футбола

Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании после разговора президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса с главой Федерации футбола Каталонии Андреу Субиесом, утверждает журналист El Chiringuito Франсиско Буйо. Лопетеги покинул свой пост за день до начала чемпионата мира-2018.

- Андреу Субиес, президент Федерации футбола Каталонии, убедил Рубиалеса уволить Лопетеги, - сказал Буйо в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, сборная Испании под руководством Фернандо Йерро проиграла команде России во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 пен.) и покинула этот турнир.

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