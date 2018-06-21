СМИ: латиноамериканцу вскрыли череп в Екатеринбурге перед матчем Франция - Перу

В Екатеринбурге в преддверии матча чемпионата мира между Францией и Перу совершено нападение на латиноамериканского болельщика, информирует tochkanews.ru. Как пишет издание, молодой человек напал на болельщика из Перу, избил и обворовал. По предварительным данным, напавший – россиянин.

- Напали на жителя Перу на улице Ботанической. Ему вскрыли череп, украли телефон "Сони" и камеру "Кэнон". Нападавший 1982 года рождения, – сообщил полицейский по рации.

Преступление, по предварительным данным, произошло сегодня. По последним данным у жителя Перу перелом основания черепа. В УМВД по Екатеринбургу комментировать инцидент отказались.

Впрочем, как стало известно от специалистов, хорошо знакомых с обстановкой в Екатеринбурге о том, что происходит в рамках чемпионата мира, это сообщение далеко от правды. Никаких фактов с избиением иностранных болельщиков в столице Среднего Урала не зафиксировано и череп никому не проламывали.

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