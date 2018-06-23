СМИ: клуб из Китая предложил Промесу трехлетний контракт

Один из китайских клубов заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса, информирует fichajes.com. Отмечается, что на данный момент представители голландца ведут переговоры с руководством китайского клуба, который готов предложить футболисту трехлетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

На данный момент зарплата Промеса в "Спартаке" составляет 3,8 миллиона. Представители Промеса требуют от китайского клуба зарплату в 10 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны многих европейских клубов. Назывались "Интер", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Рома" и "Сампдория".

В прошлом сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 15 голов в 26 матчах лиги. Контракт 26-летнего Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2021 года.