СМИ: Кейн и Саутгейт получат орден Британской империи за выступление на ЧМ-2018

Форвард сборной Англии Харри Кейн и главный тренер команды Гарет Саутгейт станут обладателями ордена Британской империи, сообщают британские СМИ. Их наградят за выступление на ЧМ-2018.

По данным The Sun, награды им будут вручены на следующей неделе. На ЧМ-2018 сборная Англии заняла четвертое место, а Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть мячей. Напомним, выиграла турнир сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии (4:2).

Орден Британской империи – рыцарский орден, созданный британским королём Георгом V 4 июня 1917 года.