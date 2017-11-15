СМИ: Кейлора Наваса обвиняют в давлении на футбольную федерацию Коста-Рики

Лидеры сборной Коста-Рики вратарь Кейлор Навас и нападающий Брайан Руис обвиняются в деспотичном поведении в расположении национальной команды. Как утверждает журналист ESPN Хосе дель Валле, игроки жаловались на Наваса, который якобы имеет больший вес в сборной, чем главный тренер Оскар Рамирес. Отмечается также, что Навас и Руис оказывают давление на футбольную федерации страны и настояли на увольнении двух предыдущих наставников команды.

Напомним, что Коста-Рика вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018.