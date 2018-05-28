СМИ: Карвахаль избежал серьезной травмы и может сыграть на ЧМ-2018

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль прошел дополнительное обследование после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1), сообщает Marca. У игрока обороны было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.

По информации источника, травма Карвахаля оказалась не столь серьезной, как предполагалось ранее. 26-летний футболист может полностью восстановиться от повреждения через 2-3 недели – при худшем раскладе он пропустит первую игру сборной на чемпионате мира-2018. 15 июня "красная фурия" в Сочи сыграет с Португалией.

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