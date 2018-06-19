СМИ: Капитан Мексики Маркес не может пить воду и носить одежду из-за санкций США

Защитник и капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес не может пить воду из брендированных бутылок и носить тренировочную форму из-за санкций США, сообщает New York Times.



По данным издания, США внесли Маркеса в санкционный список еще в прошлом году, поскольку подозревают его в тесных связях с мексиканскими наркокартелями. Согласно наложенным ограничениям, Маркес не может пользоваться услугами и продукцией некоторых американских банков и компаний.

На чемпионате мира в России мексиканец не может носить командную тренировочную форму, не может пить из бутылок с определенными логотипами, а также не может получить приз лучшему игроку матча – часть заводов одного из спонсоров приза находится в США.

Отметим, что официальных обвинений Маркесу не предъявили, однако часть его активов в Америке была заморожена. Сам игрок отрицает любую связь с преступниками, а его адвокаты ведут работу по исключению мексиканца из "черного" списка.