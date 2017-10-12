СМИ: Капелло уйдет из "Цзянсу Сунин" и может возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло может стать новым наставником национальной команды Италии, утверждает Corriere dello Sport. Специалист с июня этого года возглавляет китайский "Цзянсу Сунин".

Со сборной России Капелло работал с 2012 по 2015 год, вывел ее на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. До этого он также возглавлял сборную Англии, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2010.

Более успешно сложилась у специалиста клубная карьера - он возглавлял "Милан", "Реал", "Рому" и "Ювентус", выиграв в общей сложности 13 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов-1993/94. Еще два чемпионских титула с "Ювентусом" были отобраны у клуба по итогам расследования дела о коррупции.

На данный момент сборную Италии возглавляет Джампьеро Вентура. В отборочном турнире ЧМ-2018 команда заняла второе место в группе и вышла в стыковые матчи.