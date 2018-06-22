СМИ: Игроки сборной Аргентины не будут настаивать на отставке Сампаоли

Футболисты сборной Аргентины не будут настаивать на увольнении главного тренера Хорхе Сампаоли. Как сообщает TyC Sports, команда прибыла после матча с Хорватией​ (0:3) на базу в Бронницах рано утром. Никакого командного собрания или разговора не было – все сразу разошлись по своим номерам.

Ранее появлялась информация о том, что аргентинцы потребуют отставки Сампаоли. Однако тренеру федерация тогда должна будет заплатить 20 миллионов долларов.

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