СМИ: Игроки сборной Аргентины не будут настаивать на отставке Сампаоли

Футболисты сборной Аргентины не будут настаивать на увольнении главного тренера Хорхе Сампаоли. Как сообщает TyC Sports, команда прибыла после матча с Хорватией (0:3) на базу в Бронницах рано утром. Никакого командного собрания или разговора не было – все сразу разошлись по своим номерам.
Ранее появлялась информация о том, что аргентинцы потребуют отставки Сампаоли. Однако тренеру федерация тогда должна будет заплатить 20 миллионов долларов.
Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей, составы участников,
все о 32 сборных, города и стадионы турнира - здесь //
Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:
где и как купить билеты на турнир //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ