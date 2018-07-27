СМИ: Хуан Карлос Осорио покинет пост главного тренера сборной Мексики

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио покинет свой пост, информирует goal.com. Интерес к 56-летнему специалисту, который возглавлял Мексику с 2015 года, проявляют уже несколько других сборных, в частности национальные команды Колумбии и США.

Сборная Мексики под руководством Осорио на чемпионате мира-2018 вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда потерпела поражение от сборной Бразилии​ (0:2).