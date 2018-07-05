СМИ: Гвардьола может возглавить сборную Аргентины

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола может возглавить сборную Аргентины, сообщает TN Deportivo. Руководители Ассоциации футбола Аргентины (AFA) и некоторые бизнесмены этой страны хотели бы, чтобы испанец руководил командой на чемпионате мира-2022.

В AFA считают, что Гвардьола может наладить взаимоотношения с лидером команды Лионелем Месси. Ему готовы предложить контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

На чемпионате мира-2018 сборная Аргентины вылетела в 1/8 финала от Франции (3:4). Возглавляет команду Хорхе Сампаоли, контракт с которым может быть расторгнут после Кубка Америки 2019 года. У Гвардьолы действующее соглашение с "Сити" до 2021 года.