СМИ: городам ЧМ-2018 рекомендовали перенести школьные выпускные

Главам городов, принимающих матчи чемпионата мира-2018, рекомендовано проконтролировать вопрос выбора дней для проведения выпускных вечеров, сообщает портал "Кривое зеркало" со ссылкой на телеграм-канал offsider. Чиновники хотят избежать пересечения выпускных с матчами ЧМ-2018, чтобы не допустить возможных конфликтов футбольных фанатов с выпускниками.

Наибольшие трудности в этой связи возникнут у Москвы - в столице игры пройдут сразу на двух стадионах, причем "Лужники" примут семь матчей, включая поединок открытия и финал.

ЧМ-2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля.