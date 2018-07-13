СМИ: главный тренер сборной Туниса ушел в отставку

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул ушел в отставку спустя две недели после невыхода команды из группы на чемпионате мира в России, информирует FP. Специалист возглавил катарский клуб "Аль-Духаиль".

​Маалул был назначен главным тренером сборной Туниса в апреле 2017 года. Он стал вторым в истории тунисцем, который смог вывести сборную на чемпионат мира. Первым был Абдельджамид Четали, под руководством которого национальная команда вышла на ЧМ-1978.

Сборная Туниса за всю историю всего пять раз выходила на чемпионат мира.