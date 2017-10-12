СМИ: Германия между подмосковными базами ЧМ-2018

Сборная Германии планирует остановиться на время чемпионата мира-2018 на одной из баз Подмосковья, сообщает "Р-Спорт". Действующие чемпионы мира вышли в финальную стадию ЧМ-2018, одержав в отборочном турнире 10 побед в 10 играх.

"Германия выбирает среди баз в Подмосковье, был интерес к базе московского "Динамо" в Новогорске и базе в Бору, однако немцы знают, что им придется выдержать конкуренцию с Мексикой и Аргентиной. Сейчас сборная Германии также рассматривает вариант с базой в Раменском", - утверждает источник агентства.