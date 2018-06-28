СМИ: Гадюки движутся к "Волгоград Арене"

В СМИ сообщают о нашествии гадюк на стадион "Волгоград Арена", где проходят матчи ЧМ-2018.

Как информирует "Блокнот", на Волге замечены гадюки, которые переплывают с левого берега на правый, выползают на сушу напротив стадиона и движутся в направлении арены. Так, за 26 июня спасатели пресекли пять случаев движения змей к стадиону.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018