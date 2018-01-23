СМИ: ФСБ рекомендовала остановить работу ряда предприятий на время ЧМ-2018

Предприятия в регионах проведения матчей чемпионата мира-2018 начали получать уведомления от Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что они подлежат остановке на время проведения турнира, утверждает "Коммерсант", ссылаясь на одно из таких писем.

Речь идет об опасных производствах, организациях, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции.

Подобные письма с предписанием уже получили несколько организаций в 11 регионах России, находящихся в городах, а также поблизости от населенных пунктов (от 200 до 400 километров), которые летом примут матчи чемпионата мира. Руководство некоторых предприятий отказалось от выполнения предписания.

В письме, которое получила одна из организаций Нижегородской области сказано, что работу комбината надо остановить, согласовав перечень попадающих под ограничение цехов с региональным межведомственным оперативным штабом. Если это невозможно, штаб должен получить объяснение с указанием последствий при ЧС – экологические и возможное количество жертв.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.