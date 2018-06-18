СМИ: ФСБ отказалась выдать сборной Хорватии велосипеды.

ФСБ по соображениям безопасности отказалась предоставить сборной Хорватии по футболу велосипеды, сообщает Meduza.
Такое решение было принято, так как сотрудники правоохранительных органов не смогут в должной мере обеспечить безопасность футболистов, если им выдать велосипеды. Хорватской делегации было предложено всего два велосипеда на всех, но они отказались. Как уточнил один из сотрудников охраны " на отказ и было рассчитано такое предложение".
Сборная Хорватии во время чемпионата мира проживает в поселке Рощино, Ленинградской области. В первом туре группового этапа балканцы обыграли Нигерию - 2:0.
ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь //
Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России: где и как купить билеты на турнир
Опрос
Дополнительная информация
https://meduza.io/news/2018/06/18/fsb-otkazalas-vydat-sbornoy-horvatii-velosipedy-dlya-trenirovok-iz-soobrazheniy-bezopasnosti