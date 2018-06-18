СМИ: ФСБ отказалась выдать сборной Хорватии велосипеды.

ФСБ по соображениям безопасности отказалась предоставить сборной Хорватии по футболу велосипеды, сообщает Meduza.

Такое решение было принято, так как сотрудники правоохранительных органов не смогут в должной мере обеспечить безопасность футболистов, если им выдать велосипеды. Хорватской делегации было предложено всего два велосипеда на всех, но они отказались. Как уточнил один из сотрудников охраны " на отказ и было рассчитано такое предложение".

Сборная Хорватии во время чемпионата мира проживает в поселке Рощино, Ленинградской области. В первом туре группового этапа балканцы обыграли Нигерию - 2:0.

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