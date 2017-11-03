СМИ: форвард сборной Перу Герреро провалил допинг-тест

Известный нападающий сборной Перу Паоло Герреро провалил допинг-тест после матча отборочного турнира с Аргентиной (0:0), утверждает ESPN. По данным источника, проба, взятая у 33-летнего форварда "Фламенго" после матча, который состоялся 5 октября, дала положительный результат. Вещество, следы которого обнаружены, не уточняется, но это могут быть наркотики.

Отметим, что сборной Перу предстоят стыковые матчи с Новой Зеландией за право выступить на ЧМ-2018.