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СМИ: ФИФА угрожает "Рубину" исключением из следующих розыгрышей еврокубков за долг перед Сонгом


ФИФА может наказать "Рубин" за задолженность перед бывшим полузащитником команды Александром Сонгом, утверждает The Telegraph.

По информации источника, задолженность казанского клуба перед 30-летним камерунцем составляет 7,9 миллионов фунтов стерлингов (9 миллионов евро).

В настоящее время ФИФА рассматривает возможное введение санкций в отношении "Рубина". Клуб может столкнуться с исключением из следующих розыгрышей еврокубков.

Ранее сообщилось, что "Рубин" подал иск в ФИФА с требованием взыскать с Сонга 40 миллионов евро за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. При этом игрок футболист подал ответный иск.

Напомним, Сонг выступал за "Рубин" с 2016 по 2018 год, проведя за команду 24 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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